Anders als bei seinem Besuch im bevölkerungsreichsten Land der Erde im Mai besucht der US-Aussenminister diesmal nicht die Hauptstadt Neu-Delhi. Nach den Gesprächen in Mumbai reist er in die Stadt Jamnagar im westlichen indischen Bundesstaat Gujarat. Dort ist nach Berichten indischer Medien unter anderem ein Besuch der Ölraffinerie von Reliance Industries geplant. Der dortige Industriekomplex des Mischkonzerns gehört zu den grössten Raffineriestandorten der Welt./dg/DP/jha