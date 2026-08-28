Das gute Resultat führte die Schweizerische Energie-Stiftung (SES) vor allem auf den historischen Ausbau der Wasserkraft zurück. Bei der Stromproduktion pro Landesfläche erreichte die Schweiz sogar den dritten Platz, wie die SES am Freitag mitteilte.
Vorwärts ging es bei der Solarenergie: Mit einer Pro-Kopf-Produktion von 878 Kilowattstunden erreichte die Schweiz den zehnten Rang und verbesserte sich um einen Platz. Ein grosses Defizit besteht gemäss der Analyse weiterhin bei der Windenergie. Mit 18 Kilowattstunden pro Kopf lag die Schweiz auf dem 25. Platz.
Auch beim Anteil der erneuerbaren Stromproduktion am Landesstromverbrauch erreichte die Schweiz mit 70,8 Prozent den fünften Platz, wie es weiter hiess.
(AWP)