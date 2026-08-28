Vorwärts ging es bei der Solarenergie: Mit einer Pro-Kopf-Produktion von 878 Kilowattstunden erreichte die Schweiz den zehnten Rang und verbesserte sich um einen Platz. Ein grosses Defizit besteht gemäss der Analyse weiterhin bei der Windenergie. Mit 18 Kilowattstunden pro Kopf lag die Schweiz auf dem 25. Platz.