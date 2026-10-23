Die stark gestiegenen Ölpreise haben dem italienischen Ölkonzern Eni im Sommer noch mehr Gewinn eingebracht als erwartet. Jetzt will der Konzern an seine Anteilseigner eine Sonderdividende von insgesamt 1,3 Milliarden Euro auszahlen, wie er am Freitag in Mailand mitteilte. Zudem stockt er den geplanten Aktienrückkauf in diesem Jahr ein weiteres Mal auf - diesmal von 3,4 auf 3,8 Milliarden Euro.