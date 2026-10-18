Bürgermeister entsetzt über Verwüstung

Sozialarbeiterin Stella, die in Paris demonstrierte, beklagte sich über ihren «Hungerlohn». «Ich komme kaum über die Runden, bin ganz auf mich allein gestellt und muss eine Wohnung bezahlen - mit allem, was dazugehört. Im Alltag ist es ziemlich anstrengend, ständig alles durchrechnen zu müssen», sagte sie dem Sender RTL. Gymnasiastin Prune klagte: «Die Lage an unserer Schule ist erbärmlich. Seit Beginn des Schuljahres fehlen bereits zwei Lehrer. Das Gebäude ist baufällig, wir haben Wasserlecks, und die Toiletten sind regelmässig verstopft.»