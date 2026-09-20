Die Deza plane ausserdem, ihr Engagement ausserhalb der Schwerpunktländer in sechs humanitären Kontexten aufrecht zu erhalten, die von langwierigen Krisen geprägt sind. Sie beabsichtige, ihre Programme künftig hauptsächlich auf Länder mit niedrigem Einkommen zu konzentrieren. Ein Rückzug aus mehreren Ländern mit mittlerem Einkommen gemäss der Klassifizierung der Weltbank sei daher geplant, so das EDA.