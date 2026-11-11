Im laufenden Jahr will Eon unverändert 8,7 Milliarden Euro investieren. Für die Jahre bis 2030 sind in Summe rund 48 Milliarden Euro das Ziel. Falls die Rahmenbedingungen stimmen, kann Finanzchefin Jakobi sich vorstellen, gegen Ende der Dekade etwas mehr zu investieren. In einer Telefonkonferenz mit Investoren sprach sie von 1,5 bis 2 Milliarden Euro in den Jahren 2029 und 2030 in Deutschland, wobei Bernstein-Analyst Bartlomiej Kubicki auch Potenzial für 2028 sieht. Eine entsprechende Entscheidung will Jakobi aber erst mit Vorlage der Zahlen für das Gesamtjahr Anfang 2027 bekannt gegeben.