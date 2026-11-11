Der Energiekonzern Eon hält an seinen Investitionsplänen fest. Zwar sieht der Dax-Konzern «einen weiterhin massiv steigenden Investitionsbedarf in Energieinfrastruktur», wie Finanzchefin Nadia Jakobi am Mittwoch laut Mitteilung in Essen sagte. Es brauche «aber auch langfristig verlässliche regulatorische Rahmenbedingungen, die im internationalen Vergleich angemessen sind». Hintergrund sind die in einigen Aspekten weiterhin noch nicht geklärten Bedingungen, die die Bundesnetzagentur vorgibt und die für Eon massgeblich sind - etwa mit Blick auf die Verzinsung. Die Aktie war vorbörslich kaum bewegt.