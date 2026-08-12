«Eon arbeitet seit Jahren daran, die physische Absicherung der Anlagen zu verbessern», sagte Birnbaum. Bei Drohnen sei der Fortschritt aber so schnell und gross, dass ein vollständiger Schutz derzeit nicht gewährleistet sei. «Wir können sicherstellen, dass es nicht einfach ist, aber wir können nicht sicherstellen, dass es unmöglich ist, uns anzugreifen.» Weiterhin sei es wichtig sich darauf vorzubereiten, dass nach einer gegebenenfalls erfolgreichen Attacke, die Versorgung schnell wieder hergestellt werde.