Der Energiekonzern Eon setzt bei seinen Investitionsvorhaben auf die kommenden Monate. Im ersten Halbjahr lagen die Investitionen etwa für Energieinfrastruktur und Digitalisierung mit 3 Milliarden Euro rund 7 Prozent unter dem Vorjahreswert, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Essen mit. Grund dafür waren laut Eon witterungsbedingte Verzögerungen zu Jahresbeginn, die im Jahresverlauf nachgeholt werden sollen. Für 2026 stehen bei den Essenern weiterhin 8,7 Milliarden Euro im Plan, was etwas mehr wäre als 2025. Auch die Ergebnisziele bestätigte das Management am Mittwoch bei Vorlage des Halbjahresberichts. Die Aktie lag vorbörslich im Minus.