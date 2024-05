Die an der SIX kotierte Immobiliengesellschaft EPH European Property Holdings hat Christina Spyrou-Katras zur Sekretärin der Gesellschaft ernannt. Sie ist Mitglied der Geschäftsleitung der EPH. Spyrou-Katras werde ihr Amt per Anfang Juni 2024 antreten, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.