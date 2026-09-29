Bei den drei übrigen Anleihen wurde das erforderliche Präsenzquorum dagegen nicht erreicht, weshalb keine gültige Abstimmung stattfinden konnte. Insgesamt geht es um vier Anleihen mit einem Nominalwert von 411,8 Millionen Euro.
EPH will diese in Nullkuponanleihen umwandeln und die Laufzeit bis Ende September 2031 verlängern. Im Gegenzug sollen die Rückzahlungsbeträge auf 121,70 bis 128,80 Prozent des Nominalwerts steigen. Mit dem Umbau will EPH die Liquidität stärken und mehr finanziellen Spielraum für Investitionen schaffen.
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(AWP)