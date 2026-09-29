Die Immobilien-Investmentgesellschaft EPH European Property Holdings ist bei der geplanten Anpassung ihrer Anleihebedingungen einen Schritt weiter. Die Gläubiger einer Anleihe über 45,25 Millionen Euro haben den vorgeschlagenen Änderungen mit der erforderlichen qualifizierten Mehrheit zugestimmt, wie das an der SIX kotierte Unternehmen am Dienstag mitteilte.