Die vorgeschlagenen Änderungen würden laut der Gesellschaft die finanzielle Widerstandsfähigkeit von EPH verbessern und die Fähigkeit zur Bedienung der Anleihen bis zur Endfälligkeit verbessern. Die Anleihegläubiger sollen nun am 29. September über die Änderungen abzustimmen. Bei Zustimmung treten die neuen Bedingungen am selben Tag in Kraft.