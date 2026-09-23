Ermittlungen gegen Aktionäre in Frankreich

Im Aktionärsbrief wies der Verwaltungsrat noch auf eine nicht näher ausgeführte laufende Voruntersuchung in Frankreich hin. Diese betreffe Personen, «die angeblich Beteiligungen an Unternehmen halten, welche wiederum Aktionäre von EPH sind», heisst es dort. Dabei seien jedoch weder EPH noch Tochtergesellschaften einer Straftat beschuldigt oder angeklagt worden. Nach Kenntnis von EPH sei dies auch nicht Gegenstand der Ermittlungen.