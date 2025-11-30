Das Nein sei aber keine Absage an eine aktive Klimapolitik, sagte die Bundespräsidentin weiter. Diesem Anliegen der Initiative komme die Schweiz heute nach und werde das auch in Zukunft tun. Sie habe das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet und sich einer ausgeglichenen Treibhausgasbilanz bis 2050 verpflichtet.