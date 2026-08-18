Bei dem Erdbeben der Stärke 7,4 am 10. August kamen nach vorläufigen Angaben des Präsidenten 289 Menschen ums Leben. Noch immer werden Tote aus den Trümmern geborgen - zuletzt meldete ein Einsatzteam aus Israel den Fund dreier Leichen in der Millionenstadt Cali. Mehr als 4.000 Menschen wurden de la Espriella zufolge verletzt, 143 gelten noch als vermisst./alz/DP/jha