Krisentreffen in Antalya

Im November trifft sich die Weltgemeinschaft im türkischen Antalya, um bei der Weltklimakonferenz darüber zu beraten, wie die Krise in den Griff zu bekommen ist. Nicht mehr mit am Tisch: die USA, die unter Trump erneut aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen sind. Auch anderswo stehen Entscheidungen an, die fürs Weltklima eine grosse Rolle spielen: So steht bei der Stichwahl in Brasilien - mit seinem riesigen Amazonas-Regenwald zentral für das Weltklima - der linke Präsident Luiz Inácio Lula da Silva dem rechten Herausforderer Flávio Bolsonaro gegenüber. Unter der Präsidentschaft von dessen Vater Jair Bolsonaro stieg die Abholzung des Waldes massiv an.