Das Gesetz sieht vor, dass nur jene Personen Anspruch auf Ergänzungsleistungen haben, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben. Bei Ausländern gilt zudem, dass sie sich unmittelbar vor dem Zeitpunkt, ab dem sie Ergänzungsleistungen verlangen, während zehn Jahren ununterbrochen in der Schweiz aufgehalten haben müssen.