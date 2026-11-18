Nach Angaben der Ermittler soll der Mann vom russischen Staat angeworben, angeleitet und finanziert worden sein. Er habe Mitarbeiter des Unternehmens unter anderem persönlich überwacht, elektronische Ortungsgeräte eingesetzt und falsche Identitäten verwendet. Seine mutmasslichen Auftraggeber hätten ihm erklärt, dass die Firma Waffen liefere, die im Ukraine-Krieg gegen Russland eingesetzt würden. Um welches Unternehmen es sich handelt, teilten die Behörden nicht mit. Im Silicon Valley befinden sich Standorte mehrerer US-Rüstungsfirmen.