Das Unternehmen geriet ins Rampenlicht, nachdem ein Skandal um Jensen Huang, einen der einflussreichsten Architekten der KI-Revolution, aufgedeckt worden war. Huang hatte eine Affäre mit Alice Huang, der bis 2023 amtierenden Chefin von Megaspeed, die der Spionage für China beschuldigt wird. Am Donnerstag trat er nach 33 Jahren an der Spitze des Konzerns von seinem Amt als CEO von Nvidia zurück.