In den bisher ausgezählten Kantonen Aargau und Glarus verwarfen je gegen 75 Prozent der Stimmenden die Initiative. Die aufgegriffene Themen seien zwar durchaus mehrheitsfähig gewesen, sagte Politologe Lukas Golder im Schweizer Fernsehen SRF. Aber der Fehler sei, dass die Initiative zu viel zu schnell gewollt habe.