Künstliche Insel geplant

Unterlagen, die für ein grenzüberschreitendes Umweltverträglichkeits-Verfahren eingereicht wurden, beschreiben, wie sich CEP die Ölförderung vorstellt. Demnach soll etwa sechs Kilometer entfernt von Swinemündes Hafeneinfahrt auf einer Fläche von etwa 10 Hektar eine künstliche Insel errichtet werden. Ein Wellenbrecher soll diese schützen. Von der Insel aus soll demnach das Öl gefördert werden und auf der Insel auch gleich so weiterverarbeitet werden, dass es als Rohöl per Schiff abtransportiert werden kann. Dafür soll auch eine eigene Zufahrt ausgebaggert werden.