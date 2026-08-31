In einer weiteren Mitteilung von UKMTO am Sonntag hiess es, dass Angriffe, Angriffsversuche und Belästigungen der iranischen Revolutionsgarden in der Strasse von Hormus andauerten, darunter Drohnenüberflüge, gezielte Überwachung von Handelsschiffen und gelegentliche Funksprüche. Dies zeige, dass der Iran weiter den Druck auf durchfahrende Schiffe aufrechterhalten wolle. Der Handelsverkehr durch die Meerenge bleibe auf einem reduzierten Niveau, wenn auch mit einem leichten Anstieg gegenüber den jüngsten Tiefständen.