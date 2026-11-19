In den USA spielt der Arbeitsmarkt eine wichtige Rolle bei Entscheidungen der US-Notenbank Fed. Neben der Preisstabilität zählt auch Vollbeschäftigung zum Mandat der Fed. Zuletzt hatte die Notenbank Ende Oktober die Leitzinsen unverändert in der Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent belassen. An den Finanzmärkten wird im Dezember wegen der hohen Inflation mit einer Leitzinserhöhung gerechnet.