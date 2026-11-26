Zur Frage, um was für Stellen oder Unternehmen es sich konkret handelt, wollte sich das Bacs gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA nicht äussern. Man rechne aber wegen der erhöhten Geschwindigkeit gängiger Angriffsmethoden mit einer Häufung schneller und erfolgreicher Cyberangriffe gegen alle Arten von Organisationen. Insgesamt sei es also wahrscheinlicher geworden, dass es zu Störungen kommen könne.