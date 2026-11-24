VW pocht auf Einschnitte

Der Autobauer bekräftigte in Emden seine Forderungen. Ziel sei eine deutliche Entlastung bei den Arbeitskosten. Co-Verhandlungsführerin Kerstin Scholz teilte mit: «Uns ist bewusst, dass die (...) Forderungsliste mit Härten verbunden ist». Die Anstrengungen seien aber nötig, um möglichst viele Industriearbeitsplätze zu erhalten. Ihr Verhandlungskollege Frank Ischner verweies darauf, dass sich das wirtschaftliche Umfeld weiter verschärft habe. «Wir brauchen eine schnelle Einigung und dürfen keine Zeit verlieren», sagte er.