Im niedersächsischen Salzgitter beteiligten sich demnach an einer zweistündigen Aktion ab Mitternacht rund 400 Beschäftigte der Nachtschicht. In Finnentrop (NRW) legten gleichzeitig rund 40 Beschäftigte die Arbeit nieder. In Hagen seien am Freitagmorgen 60 Gewerkschaftsmitglieder zusammengekommen. Warnstreikaktionen gab es auch in Bottrop, Gelsenkirchen, Georgsmarienhütte und Krefeld.