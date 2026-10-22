Wie das Bundesamt für Sozialversicherungen am Donnerstag mitteilte, müssen die Hinterlassenen- und Invalidenrenten der beruflichen Vorsorge (BVG) bis zum ordentlichen Rentenalter periodisch an die Preisentwicklung angepasst werden. Eine erste Anpassung erfolgt nach drei Jahren. Danach geschieht dies in der Regel alle zwei Jahre gleichzeitig mit den AHV-Renten.