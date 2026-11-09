Rund 2.800 Soldaten aus elf Ländern nehmen in Polen von diesem Montag an am ersten Militärmanöver der «Koalition der Willigen» zur Unterstützung der Ukraine teil. Dabei soll getestet werden, wie nach dem Ende des Kriegs ein dauerhafter Frieden gesichert werden kann, teilten die Verteidigungsministerien von Frankreich und Grossbritannien mit. Die beiden Länder leiten die Übung «Koalicja 2026» (Koalition 2026), die bis zum 22. November laufen soll. Gastgeber der Übung sei in erster Linie Polen, hiess es zu der Übung aus dem Verteidigungsministerium in Warschau.