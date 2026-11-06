Die USA verlegen seit 2014 im Rotationsverfahren Einheiten für Manöver an die Nato-Ostgrenze. Zuletzt hatten im Sommer amerikanische Soldaten ihren Einsatz in Estland und auch den anderen baltischen Staaten beendet. Weil die USA gegenwärtig überall ihre Truppenpräsenz in Europa überprüfen, gab es im Baltikum Unsicherheit, wie es mit den US-Truppen weitergeht./awe/DP/mis