Die Milchbetriebe würden im Vergleich zu anderen landwirtschaftlichen Betrieben doppelt so schnell schrumpfen. "Wenn wir nichts tun, werden wir am Ende Milch importieren müssen", sagte Beuret. Dies sei absurd. Die Schweiz sei im Vergleich mit dem Ausland ein Milchland: 80 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen in der Schweiz seien Grünflächen. In Deutschland machen sie laut Beuret weniger als einen Viertel aus.