Erstmals seit mehr als vier Jahrzehnten hat ein Demokrat im südlichen US-Bundesstaat Mississippi eine Wahl für den US-Senat gewonnen. Der Rechtsanwalt Scott Colom wird ab Januar der erste schwarze Senator des konservativ geprägten Bundesstaats seit Ende des 19. Jahrhunderts sein. Er gewann das Rennen gegen die von Präsident Donald Trump unterstützte Republikanerin Cindy Hyde-Smith knapp, wie die Nachrichtenagentur AP gut eine Woche nach der Abstimmung auf Grundlage von Stimmauszählungen und Wahlbefragungen berichtete.