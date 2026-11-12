Die Erwerbslosenquote gemäss der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) kam im dritten Quartal 2026 bei 5,6 Prozent zu liegen, wie aus der am Donnerstag vom Bundesamt für Statistik (BFS) publizierten Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung (Sake) hervorgeht. Sie lag damit über dem Wert des zweiten Quartals 2026.
Der Vorquartalswert lag bei 4,9 Prozent, im Vorjahresquartal wurden 5,1 Prozent gemessen.
Kontinuierlicher Anstieg
Zwar sei eine Erwerbslosenquote in diesem Bereich historisch nicht beispiellos, hiess es vom BFS auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. So habe es vergleichbar hohe Werte bereits Mitte der 2000er Jahre sowie während der Corona-Pandemie gegeben. Allerdings zeige sich doch seit 2023 ein relativ kontinuierlicher Anstieg, der auch in den saisonbereinigten Zahlen deutlich erkennbar sei.
Die ILO-Erwerbslosenquote fällt jeweils deutlich höher aus als die Arbeitslosenquote gemäss Definition des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco), bei der nur gemeldete Arbeitslose berücksichtigt werden. In den letzten Monaten lag diese jeweils bei rund 3 Prozent.
Dennoch zeige sich, dass sich beide Datenreihen weitgehend parallel entwickelt hätten, schrieb das Seco auf Nachfrage von AWP. So hätten seit dem ersten Quartal 2023 sowohl die saisonbereinigte Arbeits- als auch die Erwerbslosenquote einen generellen Anstieg aufgewiesen.
Für das nächste Jahr deute sich aber eine gewisse Erholung am Arbeitsmarkt an: Das Seco prognostiziert für 2027 eine Arbeitslosenquote von 3,0 Prozent. Das würde leicht unter dem für das laufende Jahr erwarteten Wert von 3,1 Prozent liegen. Diese Entwicklung dürfte sich auch in den Erwerbslosenstatistiken für das vierte Quartal niederschlagen, heisst es weiter.
Schweiz besser als EU-Vergleich
In der EU lag die ILO-Erwerbslosenquote im dritten Quartal bei 6,2 Prozent. Beim Blick auf die direkten Nachbarländer zeigt sich ebenfalls ein Anstieg, wenn auch auf verschiedenen Niveaus. Während in Deutschland die Erwerbslosenquote auf 4,2 Prozent stieg und damit unter dem Schweizer Niveau bleibt, liegt Frankreich mit 8,4 Prozent deutlich über dem hiesigen Niveau.
Österreich (6,1 Prozent) und Italien (6,5 Prozent) stehen etwas schlechter als die Schweiz da.
Gleichzeitig waren im dritten Quartal in der Schweiz 5,387 Millionen Personen erwerbstätig, das entspricht einem Anstieg von 0,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. In Vollzeitäquivalenten nahm der Wert um 0,1 Prozent zu.
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(AWP)