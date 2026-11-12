Kontinuierlicher Anstieg

Zwar sei eine Erwerbslosenquote in diesem Bereich historisch nicht beispiellos, hiess es vom BFS auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. So habe es vergleichbar hohe Werte bereits Mitte der 2000er Jahre sowie während der Corona-Pandemie gegeben. Allerdings zeige sich doch seit 2023 ein relativ kontinuierlicher Anstieg, der auch in den saisonbereinigten Zahlen deutlich erkennbar sei.