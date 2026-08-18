Die ILO-Erwerbslosenquote fällt jeweils deutlich höher aus als die Arbeitslosenquote gemäss Definition des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco), bei der nur gemeldete Arbeitslose berücksichtigt werden. In den letzten Monaten lag diese jeweils bei rund 3 Prozent. In der EU lag die ILO-Erwerbslosenquote im zweiten Quartal bei 5,9 Prozent.