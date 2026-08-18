Die Erwerbslosenquote gemäss der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) kam im zweiten Quartal 2026 bei 4,9 Prozent zu liegen, wie aus der am Dienstag vom Bundesamt für Statistik (BFS) publizierten Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung (Sake) hervorgeht. Sie lag damit unter dem Wert des ersten Quartals 2026, als 5,2 Prozent gemessen wurden.
Die ILO-Erwerbslosenquote fällt jeweils deutlich höher aus als die Arbeitslosenquote gemäss Definition des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco), bei der nur gemeldete Arbeitslose berücksichtigt werden. In den letzten Monaten lag diese jeweils bei rund 3 Prozent. In der EU lag die ILO-Erwerbslosenquote im zweiten Quartal bei 5,9 Prozent.
Gleichzeitig waren im zweiten Quartal in der Schweiz 5,406 Millionen Personen erwerbstätig, das entspricht einem Plus von 0,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. In Vollzeitäquivalenten nahm der Wert um 0,6 Prozent zu.
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(AWP)