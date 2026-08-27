Bei Personen mit einem Masterabschluss einer universitären Hochschule stieg die Erwerbslosenquote ein Jahr nach Abschluss von 3,9 auf 6,4 Prozent. Bei jenen mit einem Bachelor einer Fachhochschule erhöhte sie sich von 3,4 auf 4,9 Prozent, wie es in der Mitteilung des Bundesamtes weiter heisst. Stabil tief blieb die Quote bei den Absolventen von pädagogischen Hochschulen mit 0,7 Prozent.
Die Zunahme erfasste auch bisher kaum betroffene Bereiche. So verdoppelte sich die Quote bei den Masterabsolventen der Wirtschafts- und der Technischen Wissenschaften beinahe. Zudem hatten mehr Absolventen Mühe, eine ihren Vorstellungen entsprechende Stelle zu finden. Hauptgrund sei die fehlende Berufserfahrung, aber auch die wirtschaftliche Lage.
(AWP)