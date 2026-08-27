Bei Personen mit einem Masterabschluss einer universitären Hochschule stieg die Erwerbslosenquote ein Jahr nach Abschluss von 3,9 auf 6,4 Prozent. Bei jenen mit einem Bachelor einer Fachhochschule erhöhte sie sich von 3,4 auf 4,9 Prozent, wie es in der Mitteilung des Bundesamtes weiter heisst. Stabil tief blieb die Quote bei den Absolventen von pädagogischen Hochschulen mit 0,7 Prozent.