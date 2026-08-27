Die Zunahme erfasste gemäss Statistik auch bisher kaum betroffene Bereiche. So hat sich die Quote bei den Uni-Masterabsolvierenden der Wirtschafts- und der Technischen Wissenschaften von 2,1 auf 4,8 Prozent beziehungsweise von 3,5 auf 8,5 Prozent mehr als verdoppelt. Deutliche Zunahmen registrierte das BFS auch in den Geistes- und Sozialwissenschaften sowie in den Exakten und Naturwissenschaften.