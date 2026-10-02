Treffen der Expertengruppe

Am Freitagmorgen kamen Vertreter der Kommission und der Mitgliedstaaten im Rahmen der sogenannten Energy Union Task Force zusammen, um über die neuesten Entwicklungen hinsichtlich der Situation auf dem Dieselmarkt und der Auswirkungen auf die Preise zu beraten. «Die Dieselversorgung in der EU bleibt vorerst stabil, die Preise bleiben jedoch hoch, was die angespannte Lage auf den globalen Märkten widerspiegelt», hiess es nach dem Treffen. Die Kommission und die Task Force werden die Situation in der EU weiterhin sehr genau beobachten und die erforderlichen Massnahmen koordinieren. Von einem Sprecher der irischen Ratspräsidentschaft hiess es, dass Vertreter der EU-Staaten zusammenkommen, um zur globalen Energiesituation zu sprechen.