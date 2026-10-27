Die Ausgabe von 241'413 neuen Namenaktien zum Preis von 203 Franken je Aktie war deutlich überzeichnet. Beide Ankeraktionäre - die Artemis Real Estate Holding AG und die Familie Dr. Christoph M. Müller - übten sämtliche Bezugsrechte aus. Die neuen Aktien sind ab dem Geschäftsjahr 2026 dividendenberechtigt und werden am 30. Oktober 2026 geliefert.