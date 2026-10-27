Die Ausgabe von 241'413 neuen Namenaktien zum Preis von 203 Franken je Aktie war deutlich überzeichnet. Beide Ankeraktionäre - die Artemis Real Estate Holding AG und die Familie Dr. Christoph M. Müller - übten sämtliche Bezugsrechte aus. Die neuen Aktien sind ab dem Geschäftsjahr 2026 dividendenberechtigt und werden am 30. Oktober 2026 geliefert.
Der überwiegende Teil des Nettoerlöses fliesst in die Kapitaleinlagereserven, welche sich dadurch um etwa 45,9 Millionen Franken erhöhen.
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(AWP)