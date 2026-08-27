Der Essenslieferdienst Delivery Hero hat im ersten Halbjahr Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis gesteigert. Für das Gesamtjahr zeigt sich das Management nun zuversichtlicher und hebt die Jahresprognose an. So wird beim Bruttowarenwert (GMV) bei konstanten Wechselkursen und auf vergleichbarer Basis nun ein Zuwachs um neun bis elf Prozent erwartet nach zuvor acht bis zehn Prozent. Der Umsatz soll nun um 17 bis 19 Prozent zulegen. Zuvor stand hier noch ein Wachstum um 14 bis 16 Prozent im Plan. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wird nun in einer Spanne von 960 Millionen bis 1 Milliarde Euro erwartet, gegenüber 910 bis 960 Millionen zuvor./err/stk