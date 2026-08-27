Im ersten Halbjahr hatte Delivery Hero seine Erlöse im Vorjahresvergleich um 17,8 Prozent auf 7,8 Milliarden Euro steigern können. Rückenwind kam dabei vom Ausbau des Quick-Commerce-Geschäfts, bei dem die Kunden ihre Bestellungen in kurzer Zeit bekommen. Zudem trugen das Abonnement-Geschäft und die Erweiterung der eigenen Lieferlogistik zum Ergebnis bei. Der Bruttowarenwert erhöhte sich währungsbereinigt und auf vergleichbarer Basis um rund zehn Prozent auf 25,7 Milliarden Euro. Analysten hatten hier laut einem vom Unternehmen bereitgestellten Konsens weniger auf dem Zettel.