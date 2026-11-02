⁠Die Verbraucher, insbesondere wohlhabende und jüngere Zielgruppen, gönnten sich im ersten ⁠Quartal des Geschäftsjahres trotz der wirtschaftlichen Unsicherheit hochwertige Hautpflegeprodukte und Parfüms der Marken ‌Le Labo, Tom Ford oder Jo ‌Malone. Das trieb den Umsatz ​von Estee Lauder um sieben Prozent auf 3,72 Milliarden Dollar nach oben, wie der Konzern am Montag mitteilte. Analysten hatten mit weniger gerechnet und laut LSEG-Daten im Schnitt einen ‌Anstieg um etwa fünf Prozent erwartet.