Das Verbot soll der Mitteilung des Aussenministeriums zufolge sicherstellen, dass Estland nicht zu einer neuen Transitroute für russisches Getreide wird. So gebe es zwar bislang kaum Transit durch den Ostseestaat, aber Russland suche nach neuen Exportwegen und habe Interesse an der Nutzung estnischer Häfen. «Wir werden Russland nicht dabei helfen, die Folgen des Krieges abzumildern, den es selbst begonnen hat», sagte Tsahkna.