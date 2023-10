Wegen des öffentlichen Interesses haben estnische Behörden ausnahmsweise ein Bild des vor wenigen Wochen beschädigten unterseeischen Kommunikationskabels zwischen Finnland und Estland veröffentlicht. Das teilte der Vize-Chef der estnischen Sicherheitspolizei, Martin Arpo, am Freitag in Tallinn mit. Nach Angaben der Behörden ist die Ursache für die Beschädigung des am Meeresboden der Ostsee nach Finnland verlaufenden Datenkabels weiter unklar. Die Schäden deuteten darauf hin, dass sie durch menschliches Handeln verursacht wurden und nicht natürlichen Ursprungs seien.

27.10.2023 17:42