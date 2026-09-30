Palloson zufolge hat die Sicherheitspolizei bereits in den vergangenen Jahren eine «beträchtliche» Anzahl von Sabotage- und Anschlagsversuchen Russlands in Estland verhindert. Auf die Frage, ob die Angriffe zugenommen hätten, antwortete er, dass in den vergangenen drei Jahren das Niveau durchgehend hoch gewesen sei. Möglicherweise habe sich die Bedrohungslage für Angriffe aber verändert, weil immer häufiger Vorfälle mit Sprengstoff zu beobachten seien, sagte der Geheimdienst-Chef auch unter Verweis auf den Fund einer mit Sprengstoff präparierte Drohne auf dem Flughafen in Leipzig/Halle./awe/DP/stk