Dem Entscheid war gemäss Mitteilung eine intensive Debatte vorangegangen. Nun gehe es darum, «die bestmöglichen Lösungen für die innerstaatliche Umsetzung des Abkommens zu erarbeiten». Nach Abschluss dieser Arbeiten wird die Kommission eine Gesamtbeurteilung des Abkommens und der Umsetzungsgesetzgebung vornehmen. Erst dann wird also deutlich, ob das Abkommen im Parlament mehrheitsfähig sein könnte.