Bei Blue Origin wird Zurbuchen das «Advanced Concepts»-Team in den USA leiten. Dieses entwickelt «neue Konzepte und Systeme, um eine nachhaltige Zukunft des Lebens und Arbeitens im Weltraum» voranzutreiben. Das Unternehmen Blue Origin des Amazon-Gründers Jeff Bezos sei eine der Organisationen, welche heute die zukunftsträchtigsten Space-Technologien entwickeln, erklärte Zurbuchen in dem am Freitag publizierten ETH-Beitrag.
An der ETH Zürich habe er gemeinsam mit seinem Team ein dauerhaftes Fundament für die Weltraumausbildung und -forschung geschaffen, sagte Zurbuchen mit Verweis auf die in den letzten drei Jahren gestarteten Projekte. «ETH Zurich Space ist in besten Händen.»
Zurbuchen hatte 2023 als Professor für Weltraumwissenschaft und -technologie die Leitung von ETH Zürich Space übernommen. Davor war er von 2016 bis 2022 Wissenschaftsdirektor der US-Weltraumbehörde NASA. Zurbuchen ist auch Verwaltungsrat des Lift- und Rolltreppenbauers Schindler.
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(AWP)