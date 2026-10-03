Bei Blue Origin wird Zurbuchen das «Advanced Concepts»-Team in den USA leiten. Dieses entwickelt «neue Konzepte und Systeme, um eine nachhaltige Zukunft des Lebens und Arbeitens im Weltraum» voranzutreiben. Das Unternehmen Blue Origin des Amazon-Gründers Jeff Bezos sei eine der Organisationen, welche heute die zukunftsträchtigsten Space-Technologien entwickeln, erklärte Zurbuchen in dem am Freitag publizierten ETH-Beitrag.