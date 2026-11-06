Sechs Millionen Euro sollen etwa nach Somalia fliessen, damit Evakuierungsstandorte besser vorbereitet und Gesundheits- und Ernährungsangebote ausgebaut werden können. Eine Million Euro soll in Kenia die Vorsorge in besonders gefährdeten Gebieten stärken, eine weitere in Uganda die laufenden Hilfsmassnahmen angesichts der anhaltenden Ernährungsunsicherheit ausweiten. Im südlichen Afrika und in der Region des Indischen Ozeans sind 5,5 Millionen Euro für vorausschauende Massnahmen und frühzeitige Hilfsmassnahmen vorgesehen, um die Auswirkungen abzumildern.