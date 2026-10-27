Zudem soll die Definition, wer aktiver Landwirt ist, verbindlich sein - die Mitgliedstaaten sollen aber Flexibilität bekommen, die konkrete Definition an ihre eigenen nationalen Gegebenheiten anzupassen. Hintergrund ist, dass bestimmte Gelder nur an Menschen ausgezahlt werden sollen, die tatsächlich Landwirtschaft betreiben, und nicht etwa Landflächen zur Investition vorhalten. Viele Diskussionen hatte es zwischen den EU-Staaten bis zuletzt unter anderem über die Frage gegeben, wie stark kontrolliert werden sollte, ob bestimmte Flächen den Landwirten tatsächlich zur Verfügung stehen.