Die EU will die Russland-Sanktionen ausweiten und damit den Druck auf Moskau wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine weiter erhöhen. Im Herbst werde sie «die weitreichendste Sanktionsliste seit Beginn des Krieges» vorlegen, sagte EU-Aussenbeauftragte Kaja Kallas der «Welt». Sollte der Vorschlag beschlossen werden, werde sich die Zahl der sanktionierten russischen Personen, Unternehmen und Organisationen um ein Drittel erhöhen.