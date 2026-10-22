Während die Zulassungszahl der Marken des Volkswagen-Konzerns (VW) inklusive der Porsche AG von Januar bis Ende September mit 2,23 Millionen fast auf der Stelle trat, schnellte die des chinesischen E-Autobauers BYD um 150 Prozent auf 206'002 nach oben. Der US-Anbieter Tesla verkaufte mit 188'035 Autos 70 Prozent mehr. Für BMW ergibt sich ein Plus von 4,6 Prozent und für Mercedes-Benz ein Anstieg von 3,6 Prozent./mis/la/he