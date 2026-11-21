Das Ausfuhrverbot sei ein Beitrag dazu, die Plastikverschmutzung zu stoppen, sagte EU-Umweltkommissarin Jessika Roswall der Deutschen Presse-Agentur und anderen Medien in Brüssel. Es sei zudem «eine Möglichkeit, wie wir unsere eigene Kreislaufwirtschaft stärken können, aber auch Verantwortung für unseren eigenen Abfall übernehmen, den wir hier in Europa und auch weltweit produzieren oder verwenden».